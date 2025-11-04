У Польщі попереджають українців про шахраїв, які "продають" карти побиту CUKR

Попередження для українців

За даними польських посадовців, з 1 липня 2024 року українці, які перебувають під тимчасовим захистом, отримали право подавати заяви на нову карту побиту CUKR із позначкою "Раніше користувався(лася) тимчасовим захистом". Вона діятиме три роки.

Однак поки що подати заяву неможливо, адже онлайн-сервіс для цього ще не запущено. Водночас шахраї пропонують українцям оформлення документів "під ключ" або "попередню реєстрацію" за плату, вводячи їх в оману.

Подати заявку можна буде лише онлайн

В Управлінні наголосили, що паперові заяви не приймаються, а жодне воєводське управління не уповноважене збирати документи на CUKR.

Офіційна процедура буде повністю безкоштовною, окрім стандартних державних зборів:

340 злотих - мито за подання заяви;

100 злотих - плата за виготовлення картки.

Як уберегтися від обману

Влада закликала українців перевіряти інформацію виключно через офіційні джерела - сайт Управління у справах іноземців, воєводські управління або консульський відділ Посольства України в Польщі.

"Посередники, які пропонують платні послуги для "скомплектування заяв", вводять громадян в оману. Будьте уважні, не передавайте кошти невідомим особам", - йдеться в офіційному повідомленні.