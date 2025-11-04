ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Польше предупреждают украинцев о мошенниках, которые "продают" карты побыту CUKR

Польша, Вторник 04 ноября 2025 17:14
UA EN RU
В Польше предупреждают украинцев о мошенниках, которые "продают" карты побыту CUKR Украинцев предупредили о мошенниках в Польше (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Польше зафиксировали случаи мошенничества, связанные с оформлением карт побыту CUKR для граждан Украины. Посредники предлагают помощь за деньги, хотя процедура должна быть бесплатной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления по делам иностранцев.

Предупреждение для украинцев

По данным польских чиновников, с 1 июля 2024 года украинцы, которые находятся под временной защитой, получили право подавать заявления на новую карту побыту CUKR с пометкой "Ранее пользовался(лась) временной защитой". Она будет действовать три года.

Однако пока подать заявление невозможно, ведь онлайн-сервис для этого еще не запущен. В то же время мошенники предлагают украинцам оформление документов "под ключ" или "предварительную регистрацию" за плату, вводя их в заблуждение.

Подать заявку можно будет только онлайн

В Управлении отметили, что бумажные заявления не принимаются, а ни одно воеводское управление не уполномочено собирать документы на CUKR.

Официальная процедура будет полностью бесплатной, кроме стандартных государственных сборов:

  • 340 злотых - пошлина за подачу заявления;
  • 100 злотых - плата за изготовление карты.

Как уберечься от обмана

Власти призвали украинцев проверять информацию исключительно через официальные источники - сайт Управления по делам иностранцев, воеводские управления или консульский отдел Посольства Украины в Польше.

"Посредники, которые предлагают платные услуги для "скомплектования заявлений", вводят граждан в заблуждение. Будьте внимательны, не передавайте средства неизвестным лицам", - говорится в официальном сообщении.

Читайте также о том, что в Польше с ноября вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Согласно последней поправке к спецзакону, сужается круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.

Ранее мы писали о том, что в Польше с февраля 2026 года ZUS начнет проверять, официально ли трудоустроены украинцы, которые получают помощь 800+. В дальнейшем выплаты можно будет получить только, если хотя бы один из родителей трудоустроен в Польше и дети посещают местную школу. Без работы помощь не будут начислять. Исключение - родители детей с инвалидностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Мошенники
Новости
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место