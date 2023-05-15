Польские военные ищут воздушный шар, прилетевший со стороны Беларуси

Около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны в районе города Калее возобновили поиски воздушного шара, прилетевшего в Польшу со стороны Беларуси три дня назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

"Прислали подразделение в составе 50 бойцов 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны. Там наши военные проведут поиски", - сказал пресс-секретарь командования Территориальных войск майор Витольд Сура. Он также призвал население региона сообщать, если будут обнаружены остатки шара.