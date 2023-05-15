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Польские военные ищут воздушный шар, прилетевший со стороны Беларуси

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 12:12
Польские военные ищут воздушный шар, прилетевший со стороны Беларуси Фото: польские военные ищут воздушный шар из Беларуси (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны в районе города Калее возобновили поиски воздушного шара, прилетевшего в Польшу со стороны Беларуси три дня назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

"Прислали подразделение в составе 50 бойцов 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны. Там наши военные проведут поиски", - сказал пресс-секретарь командования Территориальных войск майор Витольд Сура.

Он также призвал население региона сообщать, если будут обнаружены остатки шара.

Как сообщало РБК-Украина, в воздушном пространстве Польши зафиксировали аэростат, который залетел с территории Беларуси.

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