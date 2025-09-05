RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Польше начали взвешивать школьные рюкзаки: для чего это делают

Фото: Девочка с рюкзаком в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Польше сотрудники Главной санитарной инспекции начали проверки в школах и взвешивают рюкзаки учеников. Цель - сохранить здоровье детей и научить правильному наполнению школьных сумок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Как пояснили в GIS, чрезмерно тяжелый рюкзак может вызвать плохую осанку, боль в спине и перегрузку мышц. Инспекторы будут посещать учебные заведения, оценивать ситуацию и будут консультировать учителей и родителей.

В GIS отмечают, что следует регулярно проверять содержимое рюкзаков, ведь дети часто носят ненужные книги, тетради и гаджеты.

"Давайте позаботимся о здоровом позвоночнике наших детей", - призывают инспекторы.

В NFZ добавили, что правильный выбор рюкзака также важен. Он должен быть легким, с жесткой спинкой, широкими регулируемыми ремнями, стабилизирующими застежками и светоотражающими элементами.

Ключевым показателем является вес рюкзака. Он не должен превышать 10-15% от массы тела ребенка.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало, как правильно выбрать рюкзак для школьника и на что стоит обращать внимание.

Также мы писали, что в Украине стартовала программа "Пакет школьника": семьи первоклассников могут получить единовременную государственную помощь 5000 гривен. Средства можно потратить на школьные принадлежности, одежду и обувь. Заявку можно подать онлайн через "Дію" или офлайн в сервисных центрах ПФУ до 15 ноября 2025 года. Получить помощь могут родители, законные представители или уполномоченные лица детских учреждений. Деньги зачисляются на специальный счет и расходуются в течение 180 дней.

ПольшаШколаДети