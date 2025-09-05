В Польше начали взвешивать школьные рюкзаки: для чего это делают

Как пояснили в GIS, чрезмерно тяжелый рюкзак может вызвать плохую осанку, боль в спине и перегрузку мышц. Инспекторы будут посещать учебные заведения, оценивать ситуацию и будут консультировать учителей и родителей.

В GIS отмечают, что следует регулярно проверять содержимое рюкзаков, ведь дети часто носят ненужные книги, тетради и гаджеты.

"Давайте позаботимся о здоровом позвоночнике наших детей", - призывают инспекторы.

В NFZ добавили, что правильный выбор рюкзака также важен. Он должен быть легким, с жесткой спинкой, широкими регулируемыми ремнями, стабилизирующими застежками и светоотражающими элементами.

Ключевым показателем является вес рюкзака. Он не должен превышать 10-15% от массы тела ребенка.