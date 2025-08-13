Избежать боли в спине и усталости рук: как правильно выбрать школьный рюкзак

Правильный выбор школьного рюкзака и письменных принадлежностей очень важен для школьников. Неудачно подобранные вещи могут привести к боли в спине, искривлению осанки, быстрой усталости и даже повлиять на качество письма детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Как выбрать рюкзак

Эксперты советуют выбирать рюкзак, который не шире плеч ребенка. Верхний край должен быть на уровне плеч или чуть ниже, а нижний - не опускаться ниже талии.

Спинка должна быть средней жесткости с мягкими вставками для поддержки позвоночника и защиты от острых предметов внутри. Лямки - широкие (4-5 см), мягкие и регулируемые по длине.

Дополнительный нагрудный ремень поможет лучше распределить вес, а несколько отделений в рюкзаке - равномерно разместить вещи. Светоотражающие элементы повысят безопасность ребенка на дороге.

Как носить без вреда для спины

Вес рюкзака вместе с содержимым не должен превышать 10-15% массы тела ребенка. Например, для школьника весом 25 кг - это не более 2,5-3,7 кг.

Детей следует приучать носить рюкзак на обоих плечах, размещать тяжелые предметы ближе к спине и регулярно вынимать лишние вещи.

Выбор письменных принадлежностей

Для учеников начальных классов ЦОЗ советует трехгранные ручки и карандаши, которые помогают формировать правильный хват. Мягкий грифель (2B) уменьшит потребность в сильном нажатии, а вот слишком тонкие, скользкие или тяжелые металлические корпуса могут перегружать мышцы руки.

Специалисты также советуют привлекать детей к выбору рюкзака и принадлежностей, чтобы убедиться, что они удобны и не вызывают дискомфорта.