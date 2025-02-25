В Польше подняли военную авиацию на фоне российских ракетных ударов по Украине

"Внимание, из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация", - говорится в заявлении польского военного ведомства.

Также в Оперативном командовании ВС Польши проинформировали, что были задействованы "все имеющиеся" у силы и средства, а "наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в готовность".

Кроме того, были "приняты меры направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям".

"Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в публикации польского ведомства.

Ракетно-дронный удар РФ по Украине

Как сообщалось, сегодня под утро, 25 февраля, были зафиксированы пуски крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков из района города Энгельс в сторону Украины. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о заходе ракет противника в воздушное пространство Украины, вражеские воздушные цели маневрируют.

Добавим, еще вечером, 24 февраля, российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. "Шахеды" фиксируются над несколькими областями до сих пор.

Из-за российской комбинированной атаки в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.