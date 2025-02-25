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У Польщі підняли військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні

Фото: Польща підняла авіацію через комбіновану атаку РФ по Україні (wikipedia org)
Автор: Володимир Костирін

Польща сьогодні вранці, 25 лютого, підняла у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Оперативного командування Збройних сил Республіки Польща.

"Увага, через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація", - йдеться в заяві польського військового відомства.

Також в Оперативному командуванні ЗС Польщі поінформували, що були задіяні "усі наявні" у сили та засоби, а "наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели в готовність".

Крім того, були "вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях".

"Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - йдеться в публікації польського відомства.

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні

Як повідомлялося, сьогодні під ранок, 25 лютого, були зафіксовані пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників з району міста Енгельс у бік України. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про заходження ракет противника у повітряний простір України, ворожі повітряні цілі маневрують.

Додамо, ще ввечері, 24 лютого, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. "Шахеди" фіксуються над кількома областями досі.

Через російську комбіновану атаку в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. 

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ПольщаВійна в УкраїніРакетна атака