В Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине

В воскресенье, 31 марта, в Польше подняли авиацию. Это произошло в связи с ночной ракетной атакой русских войск по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на X Вооруженных сил Польши.
Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны, говорится в сообщении.
Они отметили, что сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию". – написали в Вооруженных силах Польши.
Напомним, в ночь на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога . Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС.
Кроме того, вражеские ракеты атаковали западные области Украины . Воздушные силы сообщили о ракетах в направлении Львова с северо-востока и группе ракет на территории Тернопольской области, курсом в Ивано-Франковске.
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