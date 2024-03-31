В Польше подняли военную авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Польские и союзнические самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны, говорится в сообщении.

Они отметили, что сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию". – написали в Вооруженных силах Польши.