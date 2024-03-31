У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні

Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію". - написали у Збройних силах Польщі.