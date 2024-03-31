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У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні

Фото: у Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні (wikipedia.org)
Автор: Ксенія Вертебна

У неділю, 31 березня, у Польщі підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку із нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Збройних сил Польщі.

Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію". - написали у Збройних силах Польщі.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС.

Крім того, ворожі ракети атакували західні області України. Повітряні сили повідомили про ракети у напрямку Львова з північного сходу та групу ракет на території Тернопільської області, курсом на Івано-Франківську.

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