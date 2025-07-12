В Луцке прогремели мощные взрывы на фоне атаки "Шахедов"
В ночь на 12 июля город Луцк и Волынская область оказались под массированной атакой вражеских беспилотников типа "Шахед". Мощные взрывы раздавались по всему региону, а системы ПВО активно реагировали на угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.
В Волынской области в 2:21 была объявлена воздушная тревога в связи с атакой вражеских беспилотников.
В 02:29 Игорь Полищук информировал, что группа вражеских беспилотных летательных аппаратов пересекла границу между Ровенской и Волынской областями.
Уже через час, в 03:06, соответствующее предупреждение появилось и от Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
О 3:55 Поліщук розповів, що зафіксована нова партія дронів в напрямку Луцька.
В военном сообщении говорилось об угрозе применения ударных беспилотников в Луцке, Черновцах и Киеве с призывом к гражданам находиться в безопасных местах.
Сейчас воздушная тревога продолжается. В городе и в окрестностях слышны звуки взрывов.
Мониторинговые каналы сообщают, что из примерно 100 "Шахедов" большинство движутся в сторону запада - на Волынь и Львовщину.
Кроме того, фиксируются запуски ракет стратегической авиацией России.
Местные власти призывают жителей Волыни оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до момента, пока угроза не минует. Ситуация остается напряженной.
Напомним, за последние сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 82 КАБ, совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций ВСУ.
Кстати, в ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.
Силы ПВО сбили 44 дрона типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.
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