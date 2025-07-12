В Луцке прогремели мощные взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В Волынской области в 2:21 была объявлена воздушная тревога в связи с атакой вражеских беспилотников.

В 02:29 Игорь Полищук информировал, что группа вражеских беспилотных летательных аппаратов пересекла границу между Ровенской и Волынской областями.

Уже через час, в 03:06, соответствующее предупреждение появилось и от Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

О 3:55 Поліщук розповів, що зафіксована нова партія дронів в напрямку Луцька.

В военном сообщении говорилось об угрозе применения ударных беспилотников в Луцке, Черновцах и Киеве с призывом к гражданам находиться в безопасных местах.

Сейчас воздушная тревога продолжается. В городе и в окрестностях слышны звуки взрывов.

Мониторинговые каналы сообщают, что из примерно 100 "Шахедов" большинство движутся в сторону запада - на Волынь и Львовщину.

Кроме того, фиксируются запуски ракет стратегической авиацией России.

Местные власти призывают жителей Волыни оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до момента, пока угроза не минует. Ситуация остается напряженной.