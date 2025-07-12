Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов
Россия в ночь на 12 июля запустила по Украине не только ударные беспилотники типа Шахед, но и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области. Она держала курс на Полтавскую область.
Еще одна ракета была замечена в Харьковской области. Она летела в сторону Полтавщины. Воздушные силы сообщали, что цели меняли направление - на Миргород, на Глобино, на Семеновку, Черкассы, Шишаки, Охтырку.
Обновлено 3:50
"Фиксация еще одной крылатой ракеты, в общей сложности 6 скоростных, враждебных целей по схожему маршруту, в направлении Кременчугского водохранилища. Одна из крылатых ракет продолжила через Лысянку, в направлении Киевщины", - рассказали в Воздушных Силах.
Главы местных властей призвали граждан находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Где объявлена тревога
Ночная атака на Украину 12 июля
Вечером стало известно, что РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед".
Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком и Черкассах. Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе работает ПВО.
Позже про взрывы сообщили в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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