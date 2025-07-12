ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов

Суббота 12 июля 2025 03:43
UA EN RU
Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов Фото: по Украине запущены ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Россия в ночь на 12 июля запустила по Украине не только ударные беспилотники типа Шахед, но и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области. Она держала курс на Полтавскую область.

Еще одна ракета была замечена в Харьковской области. Она летела в сторону Полтавщины. Воздушные силы сообщали, что цели меняли направление - на Миргород, на Глобино, на Семеновку, Черкассы, Шишаки, Охтырку.

Обновлено 3:50

"Фиксация еще одной крылатой ракеты, в общей сложности 6 скоростных, враждебных целей по схожему маршруту, в направлении Кременчугского водохранилища. Одна из крылатых ракет продолжила через Лысянку, в направлении Киевщины", - рассказали в Воздушных Силах.

Главы местных властей призвали граждан находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Где объявлена тревога

Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов

Ночная атака на Украину 12 июля

Вечером стало известно, что РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед".

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком и Черкассах. Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе работает ПВО.

Позже про взрывы сообщили в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом