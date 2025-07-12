Россия запустила ракеты по Украине: где угроза ударов

Россия в ночь на 12 июля запустила по Украине не только ударные беспилотники типа Шахед, но и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала скоростная цель была зафиксирована в Сумской области. Она держала курс на Полтавскую область.

Еще одна ракета была замечена в Харьковской области. Она летела в сторону Полтавщины. Воздушные силы сообщали, что цели меняли направление - на Миргород, на Глобино, на Семеновку, Черкассы, Шишаки, Охтырку.

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"Фиксация еще одной крылатой ракеты, в общей сложности 6 скоростных, враждебных целей по схожему маршруту, в направлении Кременчугского водохранилища. Одна из крылатых ракет продолжила через Лысянку, в направлении Киевщины", - рассказали в Воздушных Силах.

Главы местных властей призвали граждан находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Где объявлена тревога