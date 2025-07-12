В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО

В Киеве в ночь на 12 июля, раздались взрывы. В украинской столице слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Воздушных сил ВСУ".

"Киев - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях", - сообщили в Воздушных Силах.

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Голосеевском районе работает ПВО.

Примечательно, что во многих областях продолжается воздушная Тревога. Мэр Луцка Игорь Полищук тоже сообщил, что работает ПВО. О взрывах также сообщили в Ровно.

Обновлено 3:08. Также про звуки взрывов сообщили в Черновцах и Львовской области. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что работает ПВО.

Во Львовской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксировано несколько "Шахедов". Также наблюдается скопление вражеских дронов на границе с Тернопольщиной.