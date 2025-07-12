ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО

Суббота 12 июля 2025 03:04
UA EN RU
В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО Фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве в ночь на 12 июля, раздались взрывы. В украинской столице слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Воздушных сил ВСУ".

"Киев - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях", - сообщили в Воздушных Силах.

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Голосеевском районе работает ПВО.

Примечательно, что во многих областях продолжается воздушная Тревога. Мэр Луцка Игорь Полищук тоже сообщил, что работает ПВО. О взрывах также сообщили в Ровно.

В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО

Обновлено 3:08. Также про звуки взрывов сообщили в Черновцах и Львовской области. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запарнюк сообщил, что работает ПВО.

Во Львовской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксировано несколько "Шахедов". Также наблюдается скопление вражеских дронов на границе с Тернопольщиной.

В Киеве, Черновцах и Луцке взрывы, во многих областях работает ПВО

Атаки на Киев

Киев регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. В результате атаки в ночь на 7 июля в трех районах фиксировали последствия.

Обломки повредили фасад админздания, газовую трубу и трубу водоснабжения, а также автомобили.

Подробнее о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Взрыв Война в Украине
Новости
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом