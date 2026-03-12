В Польше подняли армию из-за неизвестного дрона на территории угольной шахты

Полиция воеводства рассказала, что на месте обнаружения беспилотника работают правоохранители, которые обеспечивают охрану территории.

Отмечается, что по состоянию на сейчас каких-либо событий, которые бы представляли угрозу для жизни или здоровья людей, не зафиксировано.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что обстоятельства падения дрона выясняют. Он добавил, что уже получил доклад от командующего оперативных сил Вооруженных сил Польши.

"Есть вероятность, что это был дрон, который выполнял миссию в пользу наших противников с востока. Это дело необходимо тщательно выяснить", - подчеркнул польский министр.

Согласно информации источников, приближенных к польскому министерству обороны, найденный беспилотник может быть одним из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября прошлого года.

Тогда над Польшей зафиксировали несколько дронов, многие из которых упали на территорию страны, в том числе после того, как были сбиты самолетами НАТО.

Напомним, в феврале в польском городе Лезница Велька на территорию воинской части, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон, упал беспилотник.

Небольшой коммерческий дрон зацепился за дерево, не вызвав пострадавших или разрушений инфраструктуры. Военная жандармерия Польши идентифицировала и задержала оператора беспилотника - им оказался 22-летний гражданин Польши.