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Навроцкий заявил о планах посетить Украину и встретиться с Зеленским

Варшава, Вторник 01 июля 2025 15:58
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Навроцкий заявил о планах посетить Украину и встретиться с Зеленским Фото: Кароль Навроцкий, новоизбранный президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда именно пройдет такая встреча - пока неизвестно.

Как передает РБК-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

"Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей в качестве президента", - отметил Навроцкий.

Победитель президентских выборов в Польше уточнил, что ему "придется разговаривать" с Зеленским. По его словам, у Украины и Польши есть много общих целей и интересов.

Но, как добавил Навроцкий, между странами есть и те вещи, "которые до сих пор не были прояснены". Речь о ситуации с польскими фермерами и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Неоднозначная позиция Навроцкого

Напомним, еще во время предвыборной кампании Кароль Навроцкий пообещал, что не позволит Украине стать членом НАТО. Такое заявление он сделал, чтобы заручится поддержкой одного из кандидатов, который не прошел во второй тур президентских выборов.

Но после выборов Навроцкий перестал категорично отвергать членство Украины. Он просто констатировал факт, что Украина не может стать частью Альянса, пока она воюет с Россией. Поэтому, по его словам, пока этот вопрос нет смысла обсуждать.

Также он добавил, что выступает против вступления Украины в Евросоюз без выполнения условий для членства.

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Владимир Зеленский Польша Кароль Навроцкий
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