Навроцкий заявил о планах посетить Украину и встретиться с Зеленским

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Когда именно пройдет такая встреча - пока неизвестно.

Как передает РБК-Украина , об этом Навроцкий заявил в интервью Polsat News .

"Безусловно, я встречусь с президентом Владимиром Зеленским в рамках соответствующего цикла встреч. Я посещу всех наших соседей в качестве президента", - отметил Навроцкий.

Победитель президентских выборов в Польше уточнил, что ему "придется разговаривать" с Зеленским. По его словам, у Украины и Польши есть много общих целей и интересов.

Но, как добавил Навроцкий, между странами есть и те вещи, "которые до сих пор не были прояснены". Речь о ситуации с польскими фермерами и эксгумации жертв Волынской трагедии.