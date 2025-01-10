В Польше на одном из складов IKEA обнаружили мины. Их "потеряли" прошлым летом

По информации польских СМИ, летом прошлого года солдаты разгружали под городом Щецин поезд, на котором находилось вооружение. Военные разгрузили не все вооружение, поэтому несколько ящиков с минами поехали "дальше по территории Польши".

Президент IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульска рассказала о том, что мины были найдены на складе IKEA.

При этом заместитель окружного прокурора по военным делам региональной прокуратуры в Познани полковник Бартош Оконевский уточнил, что воинская часть в городе Гайновка в прошлом году заказала доставку противотанковых мин и другого вооружения на склад.

"Когда поезд прибыл, военное имущество было неправильно подсчитано, и часть осталась в вагоне. Только через некоторое время стало ясно, что не все было принято", - рассказал он.

Прокурор уточнил, что речь идет о 240 противотанковых минах, которые хранились в нескольких ящиках.

По его словам, четырем солдатам уже предъявили обвинения за ненадлежащий надзор за военным имуществом.

При этом Министерство обороны Польши объявило об увольнении Артура Кенпчиньского с должности главы Инспекции поддержки вооруженных сил. Согласно неофициальным данным, он мог скрывать информацию о потере мин от своего начальства.