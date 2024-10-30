ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чехии на чердаке одного из частных домов обнаружили советские ракеты

Среда 30 октября 2024 22:23
UA EN RU
В Чехии на чердаке одного из частных домов обнаружили советские ракеты Иллюстративное фото: в Чехии полиция выехала к дому, где обнаружили ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Чехии мужчина нашел советские ракеты на чердаке коттеджа, который достался ему в наследство. На место прибыла полиция и пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

Инцидент произошел возле чешского города Пршеров. На чердаке дома находились сразу четыре советских ракеты.

В Чехии на чердаке одного из частных домов обнаружили советские ракетыФото: ракеты, которые нашли на чердаке частного дома (idnes.cz)

"Патруль, отправленный на место, подтвердил обнаружение четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, и поэтому оцепил место. Эвакуация не потребовалась, поскольку дом находился в нескольких десятках метров от ближайшего здания", - рассказал пресс-секретарь полиции Либор Хейтман.

Он уточнил, что саперы, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что это были советские неуправляемые авиационные ракеты С-5М. Они были без боевой части.

Полиция на этом фоне начала расследование в связи с возможным незаконным хранением оружия. Виновнику может грозить до двух лет тюрьмы.

С-5М

Стоит заметить, что С-5М - это модернизированная версия советской ракеты С-5. Она была принята на вооружение в СССР в 1959 году.

Ракета предназначалась для уничтожения вражеских бомбардировщиков или слабо защищенных наземных целей.

Напомним, несколько недель назад жители Киевской области обнаружили в лесах остатки ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Ракеты
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война