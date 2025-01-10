У Польщі на одному зі складів IKEA виявили міни. Їх "загубили" минулого літа

За інформацією польських ЗМІ, влітку минулого року солдати розвантажували під містом Щецін поїзд, на якому було озброєння. Військові розвантажили не все озброєння, тож кілька ящиків із мінами поїхали "далі територією Польщі".

Президент IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульська розповіла про те, що міни були знайдені на складі IKEA.

При цьому заступник окружного прокурора у військових справах регіональної прокуратури в Познані полковник Бартош Оконевський уточнив, що військова частина в місті Гайнівка минулого року замовила доставку протитанкових мін та іншого озброєння на склад.

"Коли поїзд прибув, військове майно було неправильно підраховано, і частина залишилася у вагоні. Тільки через деякий час стало зрозуміло, що не все було прийнято", - розповів він.

Прокурор уточнив, що йдеться про 240 протитанкових мін, які зберігалися в декількох ящиках.

За його словами, чотирьом солдатам уже висунули обвинувачення за неналежний нагляд за військовим майном.

При цьому Міністерство оборони Польщі оголосило про звільнення Артура Кенпчинського з посади голови Інспекції підтримки збройних сил. Згідно з неофіційними даними, він міг приховувати інформацію про втрату мін від свого начальства.