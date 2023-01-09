Иллюстративное фото: в Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности (Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда провел сегодня, 9 января, заседание Совета национальной безопасности. Одной из главных тем обсуждений была просьба Украины о танках Leopard 2.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

"В повестке дня - просьба Украины о поставке тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2", - заявил Шрот. Он также напомнил, что Варшава примет решение о передаче Украине немецких танков только в случае, если такие поставки пройдут в рамках широкой коалиции.