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В Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности

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Варшава, Понедельник 09 января 2023 20:54
В Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности Иллюстративное фото: в Польше обсудили просьбу Украины о Leopard 2 на заседании Совета нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда провел сегодня, 9 января, заседание Совета национальной безопасности. Одной из главных тем обсуждений была просьба Украины о танках Leopard 2.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот.

"В повестке дня - просьба Украины о поставке тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2", - заявил Шрот.

Он также напомнил, что Варшава примет решение о передаче Украине немецких танков только в случае, если такие поставки пройдут в рамках широкой коалиции.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

Также мы писали, что, по словам главы Бюро международной политики Польши Якуба Кумоха, Польша сможет передать Украине небольшое количество немецких танков Leopard 2.

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