ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі обговорили прохання України щодо Leopard 2 на засіданні Ради нацбезпеки

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 09 січня 2023 20:54
У Польщі обговорили прохання України щодо Leopard 2 на засіданні Ради нацбезпеки Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот.

"На порядку денному - прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2", - заявив Шрот.

Він також нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом з Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

Також ми писали, що, за словами голови Бюро міжнародної політики Польщі Якуба Кумоха, Польща зможе передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Анджей Дуда Допомога Україні
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії