У Польщі обговорили прохання України щодо Leopard 2 на засіданні Ради нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот.

Він також нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції.

"На порядку денному - прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2", - заявив Шрот.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом з Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

Також ми писали, що, за словами голови Бюро міжнародної політики Польщі Якуба Кумоха, Польща зможе передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard 2.

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