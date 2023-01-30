В Польше новые правила повторного въезда для украинцев: что изменилось

"Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что въезд на территорию Польши без уведомления о вышеупомянутых обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и как связан с многочисленными социальными правами.