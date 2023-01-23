ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ужесточение правил. Какие изменения готовят в Польше для иностранцев в 2023 году

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 18:20
Ужесточение правил. Какие изменения готовят в Польше для иностранцев в 2023 году Фото: Беженцы на границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польский Сейм рассматривает поправки к Закон об иностранцах, которые коснутся также украинцев. Новые нормы ужесточат условия пребывания иностранных граждан в стране.

Какие важные изменения ждут украинцев в Польше в 2023 году, РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка, который помогает нашим гражданам с легализацией в этой стране.

Сейчас в парламенте Польши рассматривают 30 поправок к закону о помощи украинским беженцам, а подписание документа может состояться уже 25-26 января. Предусматривается, что некоторые категории беженцев смогут просить о временном виде на жительство – оформлении карты побыту.

Также в Польше в эти дни рассматривают поправки к Закону об иностранцах. Новые изменения ужесточат пребывание иностранных граждан в стране, отмечает юрист.

Основные поправки в закон об иностранцах такие:

  • с 14 до 7 дней сокращается срок на внесение апелляции от определенных решений административных органов;
  • ряд компетенций UDSC (Управления по делам иностранцев) переходит к Straż Graniczną (Пограничной службы). Это касается рассмотрения решений во второй инстанции. Это должно разгрузить управления и облегчить быстрое рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам побыту;
  • добровольный возврат иностранца после решения о возврате сократится и будет составлять 8 дней. За это время иностранец должен будет завершить все дела и покинуть Польшу;
  • срок депортации увеличится на максимальные 10 лет. В данный момент срок составляет 5 лет, подавать апелляцию можно после половины срока – то есть, через 2,5 года. Поэтому получая депортацию на 10 лет, можно будет пробовать сократить срок только после 5 лет.
  • В случае задержания иностранца на границе к компетенции Погранслужбы может входить ограничение свободы даже на 7 суток.

Ужесточение правил. Какие изменения готовят в Польше для иностранцев в 2023 годуФото: Часть компетенций по иностранцам передадут Погранслужбе (twitter.com/straz_graniczna)

В связи с ужесточением правил для иностранцев юрист призывает тщательнее соблюдать законы в Польше. К слову, депортация из Польши грозит даже за нелегальное трудоустройство – до войны некоторых украинцев выдворяли из страны после проверок инспекции труда.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Сейм Польши
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения