У Польщі нові правила повторного в'їзду для українців: що змінилося

"Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в’їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами.