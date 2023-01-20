Уже с апреля. В Польше готовят важные изменения в легализации украинских беженцев

В ближайшее время власти Польши готовятся принять изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с войной. Решение может быть принято 25-26 января.

Какие важные изменения ждут украинцев в Польше в 2023 году, РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка, который помогает нашим гражданам с легализацией в этой стране.

Основные изменения для украинских беженцев

Сенат внес 30 поправок в закон о помощи гражданам Украины, сейчас их рассматривает Сейм, а подписание может состояться 25-26 января, сообщает специалист.

"Но мы уже можем говорить об этих изменениях, потому что на 99% они будут приняты", – говорит Николай Семеняка.

Он перечисляет основные правила, которые могут ввести для украинцев со временной защитой в Польше:

ZUS (Управление социального страхования) присоединится к Straży Granicznej (Пограничной службе) для отслеживания пребывания украинцев в Польше и будет иметь контроль над выплатами "500+" и другими. Это позволит ZUS просматривать выезды на больше чем месяц. 30-дневный срок на получение PESEL от даты прибытия в Польшу. Поправка носит рекомендательный характер, но на практике может оказаться, что после 30 дней откажут в регистрации. Через 120 дней от первого въезда в Польшу гражданин Украины должен будет оплачивать 50% стоимости проживания и питания в коллективных центрах, но не более 40 злотых в сутки. А после 180 дней - уже 75% стоимости (не более 60 злотых).

Фото: ZUS будет просматривать выезды украинцев из Польши (facebook.com/Centrumis)

Вид на жительство будут выдавать беженцам: условия

Для украинцев, которые прибыли в Польше после 24 февраля 2022 года, действует запрет на подачу документов для оформления временного вида на жительство до 3 лет – карты побыту.

"В будущем получение карты побыту дает больше комфорта проживания в Польше. Это и более простое пересечение границы, беспроблемные путешествия в Европе, выполнение требования иметь документы в случае ипотеки, кредита. Кроме того, это дает возможность подаваться на визу в другие страны мира", – объясняет Николай Семеняка.

Фото: Карта побыту упростит украинцам поездки в Польшу и ЕС (twitter.com/straz_graniczna)

По его словам, запрет на подачу заявлений беженцами остается в силе, но есть весомые исключения. Рассматривают возможность подачи на карту побыту с апреля 2023 года для граждан Украины, которые:

работают;

учатся;

ведут хозяйственную деятельность;

с целью легализации детей;

на основании брака.

"Все детали будут известны вскоре. А главное – это внутренняя практика отделов по делам иностранцев, которая сформируется от апреля. На сайтах появятся правила и порядок подачи по вышеупомянутым основаниям. Процедуру хотят оцифровать, например – использовать отпечатки пальцев, взятые при оформлении номера PESEL", – рассказывает юрист.

Это значит, что посещать отдел не нужно будет. Планируется подписание заявления цифровой государственной подписью, которую украинцы тоже получают при получении PESEL.

"По моему мнению, Польша формирует план, по которому легализация граждан Украины будет вводится поэтапно, чтобы не перегрузить отделы по делам иностранцев и не вызывать недовольство сотрудников и не привести к забастовкам. Из года в год Управление бъет рекорды по количеству выданных ВНЖ", – отмечает он.

Николай Семеняка подводит итог: в течение 2023 года граждане Украины, въехавшие в Польшу с 2022 года, смогут получить карту побыту и связанную с ней свободу перемещения.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.