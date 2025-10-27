В Польше неизвестные сорвали украинский флаг с Почетного консульства Украины

По словам дипломата, волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к осквернению украинского флага. Он обратился к польской полиции и МИД с просьбой найти виновных и привлечь их к ответственности. Польское законодательство предусматривает до года лишения свободы за надругательство над государственным флагом.

В комментарии "Укринформу" посол отметил, что подобные инциденты случались также 16 июня, 6 июля, 10 августа, 16 августа и 9 сентября. В одном случае уже есть приговор суда. Он отмечает, что важно, чтобы были выявлены и наказаны все злоумышленники, иначе это лишь поощрит дальнейшие подобные действия.

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя инцидент, предостерег от подстрекательства антиукраинских настроений в польском обществе.