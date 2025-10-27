У Польщі невідомі зірвали український прапор із Почесного консульства України

За словами дипломата, хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до осквернення українського прапора. Він звернувся до польської поліції та МЗС із проханням знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором.

У коментарі "Укрінформу" посол зазначив, що подібні інциденти траплялися також 16 червня, 6 липня, 10 серпня, 16 серпня та 9 вересня. В одному випадку вже є вирок суду. Він наголошує, що важливо, щоб були виявлені й покарані всі зловмисники, інакше це лише заохотить подальші подібні дії.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент, застеріг від підбурювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.