В Белой Церкви неизвестный сбросил государственный флаг на землю: полиция расследует инцидент

В городе Белая Церковь неизвестный мужчина сорвал флаг Украины. Полиция Киевской области начала досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Информацию о преступлении обнаружили во время мониторинга интернета. Это произошло возле одного из культовых сооружений города, где были зафиксированы действия надругательства над национальным символом.

Фото: Полиция Киевской области

Следователи Белоцерковского управления полиции вместе с окружной прокуратурой работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Сейчас правоохранители проводят поиски лица, причастного к совершению преступления, а также возможных свидетелей.