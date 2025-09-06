В Кропивницком мужчина сорвал и топтал ногами флаг Украины: что ему грозит

В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который сорвал государственный флаг, и топтал его ногами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОГА.

Отмечается, что происшествие произошло 5 сентября возле одной из автостанций областного центра. По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами.

Действия мужчины пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами. Отмечается, что надругательство над государственными символами наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.