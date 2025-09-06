ua en ru
В Кропивницком мужчина сорвал и топтал ногами флаг Украины: что ему грозит

Суббота 06 сентября 2025 13:34
Фото: в Кропивницком мужчина сорвал и топтал ногами флаг Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который сорвал государственный флаг, и топтал его ногами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кировоградской ОГА.

Отмечается, что происшествие произошло 5 сентября возле одной из автостанций областного центра. По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами.

Действия мужчины пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами. Отмечается, что надругательство над государственными символами наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

Случаи надругательства над государственными символами

Напомним, ранее в Белой Церкви неизвестный мужчина сорвал флаг Украины возле одного из культовых сооружений города.

Также сообщалось, что в Одессе мужчина сорвал государственный флаг со здания и бросил на землю. Правоохранители задержали правонарушителя.

Ранее в Одессе мужчина сор вал украинский флаг из-за того, что, по его словам, тот закрывал объектив его внешней видеокамеры для осмотра хозяйственного помещения.

Кропивницкий Кировоградская область
