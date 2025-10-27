В Польше неизвестные сорвали украинский флаг с Почетного консульства Украины
В городе Перемышль в Польше неизвестные сорвали украинский флаг со здания почетного консульства Украины. Это уже по меньшей мере пятый случай надругательства над украинской символикой в этом месте с начала года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара.
По словам дипломата, волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова привела к осквернению украинского флага. Он обратился к польской полиции и МИД с просьбой найти виновных и привлечь их к ответственности. Польское законодательство предусматривает до года лишения свободы за надругательство над государственным флагом.
Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi w tym samym miejscu. pic.twitter.com/9dmhv7hJZm- Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 27 октября 2025 г.
В комментарии "Укринформу" посол отметил, что подобные инциденты случались также 16 июня, 6 июля, 10 августа, 16 августа и 9 сентября. В одном случае уже есть приговор суда. Он отмечает, что важно, чтобы были выявлены и наказаны все злоумышленники, иначе это лишь поощрит дальнейшие подобные действия.
Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя инцидент, предостерег от подстрекательства антиукраинских настроений в польском обществе.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Кропивницком мужчина, находясь навеселе, сорвал государственный флаг возле автостанции, порвал его и начал топтать ногами. Полиция задержала нарушителя, начато уголовное производство за надругательство над государственными символами, что предусматривает до трех лет заключения.
До этого в Белой Церкви неизвестный мужчина сорвал флаг Украины возле культового сооружения. Полиция начала расследование по факту надругательства над государственными символами и устанавливает личность злоумышленника и свидетелей происшествия.