У Польщі невідомі зірвали український прапор із Почесного консульства України

У місті Перемишль у Польщі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Це вже щонайменше п’ятий випадок наруги над українською символікою в цьому місці від початку року.

За словами дипломата, хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до осквернення українського прапора. Він звернувся до польської поліції та МЗС із проханням знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором.

Fala antyukraińskiego hejtu w mediach społecznościowych przekłada się już kolejny raz w zerwanie flagi Ukraińskiej z Konsulatu Honorowego Ukrainy w Przemyślu. W tym roku to co najmniej piąty akt publicznego znieważania flagi w tym samym miejscu. pic.twitter.com/9dmhv7hJZm — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) October 27, 2025

У коментарі "Укрінформу" посол зазначив, що подібні інциденти траплялися також 16 червня, 6 липня, 10 серпня, 16 серпня та 9 вересня. В одному випадку вже є вирок суду. Він наголошує, що важливо, щоб були виявлені й покарані всі зловмисники, інакше це лише заохотить подальші подібні дії.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент, застеріг від підбурювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.