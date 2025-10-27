ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Польщі невідомі зірвали український прапор із Почесного консульства України

Понеділок 27 жовтня 2025 18:43
UA EN RU
У Польщі невідомі зірвали український прапор із Почесного консульства України Фото: У Перемишлі зірвали прапор із українського консульства (x.com/VasylBodnar)
Автор: Тетяна Веремєєва

У місті Перемишль у Польщі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Це вже щонайменше п’ятий випадок наруги над українською символікою в цьому місці від початку року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара.

За словами дипломата, хвиля антиукраїнської ненависті в соцмережах знову призвела до осквернення українського прапора. Він звернувся до польської поліції та МЗС із проханням знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за наругу над державним прапором.

У коментарі "Укрінформу" посол зазначив, що подібні інциденти траплялися також 16 червня, 6 липня, 10 серпня, 16 серпня та 9 вересня. В одному випадку вже є вирок суду. Він наголошує, що важливо, щоб були виявлені й покарані всі зловмисники, інакше це лише заохотить подальші подібні дії.

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент, застеріг від підбурювання антиукраїнських настроїв у польському суспільстві.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Кропивницькому чоловік, перебуваючи напідпитку, зірвав державний прапор біля автостанції, порвав його та почав топтати ногами. Поліція затримала порушника, розпочато кримінальне провадження за наругу над державними символами, що передбачає до трьох років ув’язнення.

До цього у Білій Церкві невідомий чоловік зірвав прапор України біля культової споруди. Поліція розпочала розслідування за фактом наруги над державними символами та встановлює особу зловмисника і свідків події.

