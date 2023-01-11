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В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с 24 февраля

Фото: украинские беженцы в Польше (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Более 9 миллионов украинцев пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пограничной службы Польши.

При этом только за последние сутки границу пересекли около 30 тысяч украинцев.

В то же время известно, что 7,5 миллиона украинцев уже покинули Польшу. По состоянию на 11 января 2023 количество зарегистрированных беженцев из Украины составляет около 1,5 миллиона.

Также Польша в 2022 году потратила 8,36 млрд. евро на жилье, здравоохранение и другие услуги для украинцев. Этот показатель самый высокий среди стран ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что польские пограничники запустили еще один блок энергетического барьера на границе с Белоруссией. Его протяженность составляет 17,6 километра.

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину , 15 из них погибли.

Ранее СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин : нового ввели.

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ПольшаБеженцыГраница с Украиной