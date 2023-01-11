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В Польщі назвали кількість українців, котрі перетнули кордон з 24 лютого

Фото: українські біженці у Польщі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Понад 9 мільйонів українців перетнули українсько-польській кордон з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.

При цьому тільки за останню добу кордон пертнули близько 30 тисяч українців.

В той же час відомо, що 7,5 мільйонів українців вже залишили Польщу. Станом на 11 січня 2023 року кількість зареєстрованих біженців з України становить близько 1,5 мільйона.

Також Польща у 2022 році витратила 8,36 млрд євро на житло, охорону здоров'я та інші послуги для українців. Цей показник найвищий серед країн ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що польські прикордонники запустили ще один блок енергетичного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 17,6 кілометра.

Від початку воєнного стану в Україні 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Раніше СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон. Також у листопаді Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового запровадили.

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