В Польше на границе с Беларусью из-за мигрантов пострадали более 60 военных

В Польше, на границе с Беларусью, с начала 2024 года пострадали 63 военнослужащих. Это произошло из-за агрессивных действий нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.PL.

По словам заместителя министра национальной обороны Польши Павела Бейда, иностранцы проявляют агрессию к силовикам, в частности бросая в их сторону камни и ветви.

"При задержании или воздержании от передвижения нелегальных мигрантов с начала 2024 года пострадали 63 военных", - рассказал он.

С начала этого года на границе с Беларусью было зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Это более чем на 2000 больше, чем за весь 2023 год. Среди иностранцев доминируют граждане Сирии, Афганистана, Сомали, Эритреи, Индии, Эфиопии и Йемена. При этом в Польше считают, что масштабы происходящего на границе регулируются спецслужбами Беларуси.