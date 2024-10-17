У Польщі на кордоні з Білоруссю через мігрантів постраждали понад 60 військових

У Польщі, на кордоні з Білоруссю, з початку 2024 року постраждали 63 військовослужбовці. Це сталося через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rmf24.pl.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Павела Бейда, іноземці проявляють агресію до силовиків, зокрема кидаючи у їхній бік камінням і гілками.

"Під час затримання чи утримання від пересування нелегальних мігрантів з початку 2024 року постраждали 63 військових", - розповів він.

Зазначається, що з початку цього року на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону. Це на понад 2000 більше, ніж за весь 2023 рік. Серед іноземців домінують громадяни Сирії, Афганістану, Сомалі, Еритреї, Індії, Ефіопії та Ємену. При цьому у Польщі вважають, що масштаби того, що відбувається на кордоні, регулюється спецслужбами Білорусі.