В Польше готовят закон к "Волынской трагедии", МИД призывает к благоразумию

"Призываем польскую сторону к благоразумию и взвешенности. Для Украины Польша была и остается стратегическим партнером в противодействии российской агрессии, европейской интеграции, экономическому сотрудничеству, межчеловеческим связям и другим сферам. Мы благодарны Польше и польскому народу за оказанную с 2022 года поддержку", - заявил Тихий.

На этом фоне спикер МИД напомнил, что чувствительные исторические вопросы нуждаются в профессиональном диалоге на основе взаимного уважения.

Он призвал Варшаву не использовать подобные темы в политической риторике.

Тихий также добавил, что Киев не хочет дальнейшего обострения украино-польских отношений и рассчитывает на аналогичный подход со стороны своего союзника.

По словам пресс-секретаря МИД, все решения должны базироваться на стратегической важности украинско-польского партнерства, а не ситуативных электоральных достижениях.

"Предостерегаем польскую сторону от однобоких эскалационных шагов", - подчеркнул Тихий.

Киев предлагает Варшаве сконцентрироваться на конкретных усилиях для снижения напряжения. В частности, речь идет о тех, которые обсуждались во время недавней встречи на министерском уровне.

Также в центре внимания сторон должно быть привлечение существующих двусторонних механизмов и инструментов, максимальное задействование дипломатического инструментария и активизация профессионального исторического диалога в рамках Польско-украинского Конгресса историков.

"Убеждены, что Украина и Польша обречены на добрососедство ради защиты нашей независимости, свободы и безопасности от общего врага в Москве", - подытожил спикер МИД.

В польском Сейме обсудили законопроект об Институте национальной памяти - почему это важно

В польском Сейме состоялось первое чтение президентского законопроекта о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти (IPN) и Уголовный кодекс.

Документ, в частности, предусматривает уголовную ответственность за публичную пропаганду идеологии ОУН и УПА, а также ужесточение наказания за незаконное пересечение государственной границы.

Во время дебатов депутаты от разных политических сил высказали противоположные позиции по поводу законопроекта. Представители правых партий заявляли о необходимости защиты исторической памяти Польши и более жесткого реагирования на пропаганду идеологии ОУН и УПА. В своих выступлениях они неоднократно упоминали Волынскую трагедию и использовали термин «бандеризм».

В свою очередь часть парламентариев подчеркнула, что исторические вопросы не должны вредить современным польско-украинским отношениям. По их мнению, Польша должна поддерживать Украину в условиях российской агрессии, одновременно продолжая исторический диалог между двумя странами.

Президентский законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс нормой, которая приравнивает публичную пропаганду идеологии ОУН и УПА к пропаганде нацистской, коммунистической и фашистской идеологий. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Кроме того, документ уточняет положения закона об Институте национальной памяти, касающиеся преступлений, совершенных членами и участниками Организации украинских националистов (фракции Бандеры), Украинской повстанческой армии и других украинских формирований, которые, как указано в проекте, сотрудничали с Третьим рейхом.

По замыслу авторов, это должно предотвратить распространение, как они утверждают, недостоверных сведений об этих событиях.

После первого чтения законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в парламентские комиссии. Окончательное решение о его принятии Сейм примет после завершения законодательной процедуры.