Украина пока не получит два полных танковых батальона, - Писториус

На данный момент Украина не получит обещанного Германией количества боевых танков. На встрече так называемой танковой коалиции не было принято новых обязательств по поставкам танков Leopard 2A6.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По его словам, только Германия и Португалия хотят поставлять танки Leopard 2A6.

"Там мы не достигнем численности батальона", - заявил Писториус.

25 января правительство Германии поставило задачу "быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2". Обычно в Украине они оснащены 31 танком каждый.

При координации Польши уже собрано почти 30 танков Leopard 2A4, пояснил Писториус. С другой стороны, есть только 14 единиц Leopard 2A6, обещанных Германией, и три таких танка из Португалии. Швеция все еще изучает вопрос о том, могут ли они предоставить танки и в каком количестве.

Напомним, ранее Писториус заявил, что немецкий "весенний пакет" военной помощи для Украины уже в пути.

Ранее сообщалось, что первый батальон Leopard 2, обычно состоящий из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.

Кроме того, 7 февраля в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта. Кроме того, Берлин пообещал передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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