В Польше фермеры угрожают заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры недовольны значительным импортом зерна из Украины. Они угрожают заблокировать на несколько дней пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Как отмечает издание, пункт пропуска хотят заблокировать в среду, 12 апреля, на три дня. Причиной стало то, что увеличение импорта зерна из Украины привело к резкому падению закупочных цен.

"Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе", - сказал Владислав Серафин, президент фермерской организации Kółki Rolnicze.

При этом протестующие фермеры в польском городе Щецина анонсировали усиление забастовки на следующей неделе.