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Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки

Новина українською →
Польша, Пятница 07 апреля 2023 00:58
Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки Фото: Украинское зерно будут возить через Польшу без разгрузки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на территории страны.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

В ближайшее время в Польше разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке,

"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - отметил Мюллер

В последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

Напомним, Польша введет правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

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