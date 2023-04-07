Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки

Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на территории страны.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию .

В ближайшее время в Польше разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке,

"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - отметил Мюллер

В последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.