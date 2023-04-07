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У Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Ілюстративне фото: у Польщі фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські фермери незадоволені значним імпортом зерна з України. Вони погрожують заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, пункт пропуску хочуть заблокувати у середу, 12 квітня, на три дні. Причиною стало те, що збільшення імпорту зерна з України призвело до різкого падіння закупівельних цін.

"Ми очікуємо на виконання вимог, а не міністра на кордоні", - сказав Владислав Серафін, президент фермерської організації Kołki Rolnicze.

При цьому протестувальники у польському місті Щецина анонсували посилення страйку на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше було анонсовано зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з польським колегою Робертом Телусом. Вони хочуть обговорити проблему експорту зерна.

Також ми писали, що, за словами речника уряду Польщі Петра Мюллера, Українське зерно перевозитимуть через Польщу до третіх країн без розвантаження на території країни.

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