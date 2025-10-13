ua en ru
В Польше двух россиян будут судить за шпионаж и отправку "смертоносной посылки"

Польша, Понедельник 13 октября 2025 18:26
Иллюстративное фото: в Польше были задержаны российские агенты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские правоохранители разоблачили двух российских граждан, которые работали на спецслужбы РФ. Их дело передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крайовой прокуратуры Польши.

В ходе следствия правоохранители установили, что россиянин Игорь Р. в период с февраля по август 2022 года сотрудничал с Федеральной службой безопасности РФ. Он передавал россиянам сведения о российских оппозиционных деятелях, находящихся в Польше, а также о лицах и организациях, оказывавших им помощь.

Собранные данные мужчина передавал своей жене Ирине Р. на зашифрованном электронном носителе. Женщина предоставляла эти данные ФСБ на территории России.

Также Игоря Р. подозревают в том, что в июле 2024 года он вместе с двумя гражданами Украины и одним гражданином РФ участвовал в отправке и организации получения посылки со взрывчаткой через курьерскую службу.

Посылка содержала мощный взрывчатый материал, боевые электрические детонаторы советского производства, подготовленный пауэрбанк как инициирующее устройство, металлический термос с кумулятивной вставкой и пакет с порошкообразным алюминием.

Со дня задержания (июль 2024 года) в отношении обвиняемых применяется мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержание российского шпиона в Польше

Напомним, 11 июня польские правоохранители сообщили, что им удалось задержать российского шпиона. Шпионом оказался поляк.

Он должен был собирать и передавать россиянам важную информацию, в частности, о функционировании объектов, имеющих ключевое значение для обороны Польши.

