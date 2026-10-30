В Польше мужчина в автобусе напал с ножом на двух украинцев

В Польше 30-летний мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности. Его уже задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября.
Мужчина использовал нож, нанес пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.
Украинцев госпитализировали с многочисленными ранениями. По данным полиции, мотивом нападения стала национальность потерпевших.
Злоумышленник скрывался в лесистой местности в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.
Подозреваемому предъявлены обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений.
Как оказалось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.
Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.
Фигуранта поместили во временную стражу на три месяца.
Напомним, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь сообщал, что за три года количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30% .
Так, в августе в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.
По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.
Нападающие, гулявшие с собакой, оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им из-за национальной принадлежности и применили физическую силу.
Инцидент получил широкую огласку в Польше. На него также отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он осудил нападение на детей и заявил, что подобное поведение недопустимо.
Также в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.
Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.