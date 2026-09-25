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Количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30%, - посол

08:37 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Милан Лелич
Количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30%, - посол Фото: посол Украины в Польше Василий Бондар (Getty Images)
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За три года количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Бондар.

"У нас есть статистика от полиции, которая утверждает, что в 2024 году имели место 267 случаев нападений на украинцев или актов агрессии. В 2025 году было 275. За первое полугодие 2026 года - уже 180. Итак, мы действительно видим рост примерно на 30 процентов", - сказал Бандар.

В то же время, по его словам, эти показатели необходимо воспринимать с учетом изменяющихся как законодательство, так и практика квалификации и учета таких правонарушений.

Действия, которые раньше могли рассматриваться как обычное хулиганство или оскорбление, сегодня чаще квалифицируются с учетом мотива ненависти по национальному признаку.

Это означает другую правовую оценку, которая предполагает более строгую ответственность, но в то же время влияет и на показатели статистики.

"Приведенные данные отражают статистику по преступлениям или правонарушениям, совершенным на национальной почве. Данные польской прокуратуры говорят также о продолжающихся в течение января-июня 2026 года 182 досудебных производствах именно по этим преступлениям", - уточнил посол.

Он отметил, что такие проявления агрессии в отношении граждан Украины становятся особенно заметными в публичном пространстве, поскольку потерпевшие или свидетели часто публикуют видеозаписи в социальных сетях.

"С одной стороны, это усиливает чувство опасности у других граждан. С другой - способствует общественной огласке и побуждает компетентные органы быстро реагировать", - добавил Бондар.

Нападения на украинцев в Польше

Напомним, в последнее время СМИ все чаще сообщают о новых нападениях на украинцев в Польше.

Так, 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.

По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.

Нападающие, гулявшие с собакой, оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им из-за национальной принадлежности и применили физическую силу.

Инцидент получил широкую огласку в Польше. На него также отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он осудил нападение на детей и заявил, что подобное поведение недопустимо.

Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.

Эти и другие случаи спровоцировали массовые протесты - в 22 городах Польши прошли акции под лозунгом "Не будь безразличным".

Участники требовали от властей более жестких мер по защите иностранцев от насилия.

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