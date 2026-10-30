В Польше мужчина в автобусе напал с ножом на двух украинцев

В Польше 30-летний мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности. Его уже задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября.

Мужчина использовал нож, нанес пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.

Украинцев госпитализировали с многочисленными ранениями. По данным полиции, мотивом нападения стала национальность потерпевших.

Злоумышленник скрывался в лесистой местности в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.

Подозреваемому предъявлены обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений.

Как оказалось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.

Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.

Фигуранта поместили во временную стражу на три месяца.