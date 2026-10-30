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В Польше мужчина в автобусе напал с ножом на двух украинцев

14:33 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Польше мужчина в автобусе напал с ножом на двух украинцев Иллюстративное фото: в Польше мужчина в автобусе напал с ножом на двух украинцев (Getty Images)
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В Польше 30-летний мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности. Его уже задержала полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября.

Мужчина использовал нож, нанес пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.

Украинцев госпитализировали с многочисленными ранениями. По данным полиции, мотивом нападения стала национальность потерпевших.

Злоумышленник скрывался в лесистой местности в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.

Подозреваемому предъявлены обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений.

Как оказалось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.

Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.

Фигуранта поместили во временную стражу на три месяца.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь сообщал, что за три года количество нападений на украинцев в Польше выросло на 30% .

Так, в августе в парке возле железнодорожного вокзала в Быдгоще двое взрослых, мужчина и женщина, конфликтовали с 14-летней украинкой и ее 12-летним братом.

По предварительным данным, причиной агрессии стал украинский язык, на котором дети общались между собой.

Нападающие, гулявшие с собакой, оскорбляли детей нецензурной бранью, угрожали им из-за национальной принадлежности и применили физическую силу.

Инцидент получил широкую огласку в Польше. На него также отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск. Он осудил нападение на детей и заявил, что подобное поведение недопустимо.

Также в Кракове мужчина угрожал двум украинцам и ударил женщину в лицо.

Польская полиция приступила к расследованию, а Генеральное консульство Украины осудило инцидент и призвало не игнорировать случаи агрессии.

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