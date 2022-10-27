Польша снесла четыре памятника погибшим бойцам Красной Армии

Польские власти снесли четыре памятника солдатам Красной Армии, погибшим во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, историческая память о Второй мировой войне вызывает разногласия в польско-российских отношениях, а сегодняшний военный конфликт в Украине побуждает Варшаву активизировать снос памятников павшим советским солдатам по всей стране.

Согласно российской риторики, Советский Союз освободил Польшу, когда изгнал немецких нацистов. Однако большинство поляков считает, что СССР заменил нацистскую оккупацию другой формой репрессий.

"Этот памятник - памятник лжи. Советы не принесли свободу в 1945 году, они принесли новое порабощение", - заявил незадолго до сноса памятника в Глубчицах глава Польского института национальной памяти (IPN) Кароль Навроцкий.

Также сегодня были снесены памятнике в Бычине, Сташуве и Боболицах. У президента России Владимира Путина уже осудили снос.

"Это ложь, чудовищная ложь, потому что столько граждан Советского Союза погибло, освобождая Польшу. Это очередная попытка одурачить молодое поколение поляков, скармливая им ложь и провоцируя ненависть к русским", - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.