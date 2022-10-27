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Польща знесла чотири пам'ятники загиблим бійцям Червоної Армії

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Варшава, Четвер 27 жовтня 2022 17:25
Польща знесла чотири пам'ятники загиблим бійцям Червоної Армії Фото: знесення радянських пам'яток у Польщі (ipn.gov.pl)
Автор: Сергей Новиков

Польська влада знесла чотири пам'ятники солдатам Червоної Армії, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, історична пам'ять про Другу світову війну викликає розбіжності у польсько-російських відносинах, а сьогоднішній воєнний конфлікт в Україні спонукає Варшаву активізувати знесення пам'ятників полеглим радянським солдатам по всій країні.

Згідно з російською риторикою, Радянський Союз звільнив Польщу, коли вигнав німецьких нацистів. Однак більшість поляків вважають, що СРСР замінив нацистську окупацію іншою формою репресій.

"Цей пам'ятник - пам'ятник брехні. Ради не принесли свободи у 1945 році, вони принесли нове поневолення", - заявив незадовго до знесення пам'ятника у Глубчицях голова Польського інституту національної пам'яті (IPN) Кароль Навроцький.

Також сьогодні були знесені пам'ятники у Бичині, Сташуві та Боболицях. У президента Росії Володимира Путіна вже засудили знесення.

"Це брехня, жахлива брехня, бо стільки громадян Радянського Союзу загинуло, звільняючи Польщу. Це чергова спроба обдурити молоде покоління поляків, згодовуючи їм брехню та провокуючи ненависть до росіян", - зазначив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом.

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