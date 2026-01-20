ua en ru
Украинские авто в Польше заставят проходить техосмотр: что изменится и кого это коснется

Вторник 20 января 2026 19:12
Украинские авто в Польше заставят проходить техосмотр: что изменится и кого это коснется Фото: Техосмотр автомобилей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Польше могут изменить правила для автомобилей с украинской регистрацией, которые длительное время находятся на территории страны. Власти готовят законодательные изменения, предусматривающие обязательный техосмотр и возможную перерегистрацию таких авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на in-poland.com и проект закона UC95.

Почему украинские авто не проходят техосмотр в Польше

С начала полномасштабной войны на польских дорогах значительно увеличилось количество автомобилей с украинскими номерами - от старых машин до дорогих современных авто. В то же время большинство из них не проходят обязательный технический осмотр в Польше.

Причина заключается в международных соглашениях. В Украине еще с 2011 года отменили обязательные периодические техосмотры для легковых автомобилей. Поскольку Польша и Украина являются сторонами Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, польские органы не могут требовать от иностранных водителей выполнения правил, которых нет в стране регистрации авто.

Фактически это позволяет автомобилям с украинскими номерами годами ездить по Польше без техосмотра, тогда как польские водители обязаны проходить его регулярно.

Неравные условия для водителей

В Польше все легковые автомобили возрастом более 5 лет должны проходить технический осмотр минимум раз в год. Это правило не распространяется на авто, зарегистрированные за пределами страны, что вызывает все больше дискуссий.

Ситуацию обострило и повышение стоимости техосмотра. С 19 сентября 2025 года цена для легковых авто выросла с 98 до 149 злотых. Эксперты не исключают дальнейших изменений и реформирования всей системы контроля транспортных средств.

Что планируют изменить для авто из Украины

По данным польских медиа, Министерство инфраструктуры Польши готовит изменения, которые могут обязать автомобили из стран вне ЕС, в частности из Украины, проходить технический осмотр уже на территории Польши.

Речь идет прежде всего о случаях длительного пребывания автомобиля в стране. В отдельных ситуациях также планируют ввести обязательную регистрацию таких транспортных средств в Польше.

Проект UC95: техосмотр и перерегистрация

В рамках проекта под рабочим названием UC95 предлагается ввести правило, по которому автомобили из стран вне ЕС, находящихся в Польше непрерывно более одного года, должны быть перерегистрированы на польские номерные знаки.

После этого такие авто автоматически будут подпадать под польскую систему контроля, в частности обязанность регулярного прохождения техосмотров. Цель реформы - повышение безопасности дорожного движения и устранение правового пробела.

Сейчас точные сроки введения новых правил и их окончательный вид неизвестны.

Напомним, с 19 сентября 2025 года в Польше значительно выросли тарифы на техосмотр транспортных средств, которые оставались неизменными более 20 лет. Увеличились цены для легковых авто, мотоциклов, грузовиков и авто с газовым оборудованием.

РБК-Украина также писало, что Польша завершит временную защиту для украинцев 4 марта 2026 года, хотя общее решение ЕС действует до 2027-го. Граждане Украины со статусом UKR должны заранее позаботиться о легализации пребывания через временное проживание (CUKR), работу, учебу, воссоединение семьи или долгосрочное резиденство.

