Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО, - глава Минобороны

По его словам, Украина давно просит, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе, и "это должно быть решение всего НАТО".

Польский министр отметил, что такого согласия у НАТО пока нет и указал на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.

"Конечно, относительно ракет на территории Республики Польша существуют другие процедуры. Тогда это наше решение", - добавил он.