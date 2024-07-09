Сбитие Польшей российских ракет могут обсудить во время саммита НАТО, - Миллер

Во время саммита НАТО страны-члены Североатлантического альянса могут обсудить вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят в ее направлении, во время обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) Мэттью Миллера во время брифинга .

Вчера, 8 июля, президент Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение по безопасности, которое также предусматривает возможность перехвата ракет и дронов российских террористов.

Комментируя возможность перехвата российских воздушных целей Туск заявил, что Польша нуждается в "однозначном сотрудничестве в рамках НАТО", поскольку это требует общей ответственности Альянса.

Миллер, в свою очередь заявил, что во время саммита НАТО могут обсудить вышеупомянутый вопрос, если "он (Туск, - ред.) захочет".

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", - заявил спикер.

Что предшествовало

Российские террористы уже неоднократно запускали ракеты в направлении Польши и даже нарушали ее воздушное пространство. Однако, польская противовоздушная оборона (ПВО) не сбивала их.

После одного из таких инцидентов глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Варшаву сбивать такие ракеты во избежание того, что Россия может расценить бездействие как поощрение.

Как рассказывал вчера, 8 июля, Зеленский, Киев и Варшава работают над механизмом, в рамках которого польское ПВО будет сбивать российские ракеты и дроны.