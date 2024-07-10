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Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони

Фото: міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща не збиватиме російські ракети у небі над Україною, які летять на захід країни, без ухвалення відповідного рішення всіма членами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в інтерв’ю "Польському радіо".

За його словами, Україна давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не буде самостійно приймати жодних рішень у цьому питанні, і що "це має бути рішення всього НАТО".

Польський міністр зазначив, що такої згоди в НАТО наразі немає і вказав на позицію Білого дому, де заявили, що не хочуть ескалації конфлікту. 

"Звісно, ​​щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення", - додав він.

Польща може збивати російські ракети над Україною

Російські війська під час атак по Україні неодноразово запускали ракети у напрямку Польщі та навіть порушували її повітряний простір. Проте, польська ППО їх не збивала.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська ППО збиватиме російські ракети та дрони.

Вчора у Держдепі США розповіли, що під час саміту НАТО країни-члени Альянсу можуть обговорити питання збиття Польщею російських ракет, які летять у її напрямку, під час обстрілів України.

А сьогодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати та НАТО не хочуть провокувати російського диктатора Володимира Путіна. Тому Польща, ймовірно, не буде збивати російські ракети над Україною.

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