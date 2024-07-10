Польща не збиватиме російські ракети над Україною без рішення НАТО, - глава Міноборони

За його словами, Україна давно просить, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не буде самостійно приймати жодних рішень у цьому питанні, і що "це має бути рішення всього НАТО".

Польський міністр зазначив, що такої згоди в НАТО наразі немає і вказав на позицію Білого дому, де заявили, що не хочуть ескалації конфлікту.

"Звісно, ​​щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення", - додав він.