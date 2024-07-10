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У Байдена высказались по поводу перехвата Польшей российских ракет над Украиной

Среда 10 июля 2024 17:55
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У Байдена высказались по поводу перехвата Польшей российских ракет над Украиной Фото: Джон Кирби (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты и НАТО не хотят провоцировать российского диктатора Владимира Путина. Поэтому Польша, вероятно, не будет сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как заявил Кирби, в настоящее время эскалация конфликта не была бы полезна ни для Украины, ни для Польши.

"Никто не хочет эскалации этой войны. Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо ни для кого", - сказал он. Кирби.

По его словам, американцы не хотят войны с Россией.

Он также заявил, что польское правительство должно само определять и выражать свою позицию относительно процедур самообороны. Повторив при этом, что США не желают эскалации.

"Мы не хотим давать Путину аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или Россией и Соединенными Штатами", – добавил он.

Он отметил, что оценка того, было ли конкретное сбивание самолета самообороной или эскалацией, зависит от обстоятельств.

Что предшествовало

Уже не раз Россия запускала свои ракеты по Украине, но в направлении Польши и даже нарушали ее воздушное пространство. Однако все разы польская противовоздушная оборона не сбивала их.

После одного из таких случаев глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Варшаву сбивать такие ракеты. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава работают над механизмом, в рамках которого польское ПВО будет сбивать российские ракеты и дроны.

Подробно о том. будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной и от чего это зависит – читайте в материале.

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