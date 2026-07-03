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Президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие

04:34 03.07.2026 Пт
2 мин
Чей пример вдохновил Литву на выход из "серой зоны" НАТО?
aimg Екатерина Коваль
Президент Литвы анонсировал отмену конституционного запрета на ядерное оружие Фото: военнослужащие литовской армии (Getty Images)
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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в четверг, 2 июля, что среди лидеров парламентских партий существует "практически единодушная" поддержка идеи отмены запрета на ядерное оружие в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Изменения в Конституцию и выход из "серой зоны"

Ожидается, что в ближайшее время законодательный орган приступит к процессу внесения соответствующих изменений.

По словам Науседы, после встречи с лидерами парламентских фракций стало ясно, что статья 137 литовской Конституции, запрещающая размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз, больше не соответствует современным реалиям безопасности.

"Мнения были практически единодушными. Почти все лидеры парламентских фракций высказали мнение, что статья 137 устарела и ее следует не просто изменить, а полностью изъять", - подчеркнул президент Литвы в общении с прессой.

Литва присоединилась к Североатлантическому альянсу в 2004 году. Как отметил Науседа, парламентские лидеры не желают оставаться в так называемой "серой зоне" внутри военного союза, являясь одной из немногих стран, продолжающих на законодательном уровне запрещать ядерное оружие.

Аналогичный запрет уже упразднила Финляндия.

Вильнюс ранее уже выражал интерес к размещению американского ядерного оружия на своей территории, рассматривая это как необходимое средство сдерживания соседней России.

Напомним, ранее издание The Guardian обнародовало расследование о том, что Россия в течение 18 месяцев проводила масштабную шпионскую операцию, запуская беспилотники с кораблей своего "теневого флота" для слежки за стратегическими ядерными объектами в нескольких странах Европы.

Кроме того, в конце июня 2026 г. президент Финляндии Александр Стубб официально подписал поправки к закону о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.

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